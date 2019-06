Diciamolo, senza giri di parole: uno scandalo. La penalità inflitta dai commissari di Formula 1 che ha levato la vittoria della Ferrari e di Sebastian Vettel in favore di Lewis Hamilton al Gp di Canada è uno scandalo. Il Cavallino si appresta a fare ricorso, pochissime però le possibilità di spuntarla. Resta la rabbia, l'incredulità, la protesta degli altri piloti e dei big della Formula 1: nessuno, probabilmente neppure Hamilton, ritiene corretta quella penalità di cinque secondi. E a rendere quanto accaduto ancor più indigeribile c'è il confronto con quanto accadde al GP di Montecarlo nel 2016, quando Hamilton fece una manovra simile - anzi, identica - a quella di Vettel di poche ore fa. Lo fece ai danni di Daniel Ricciardo, ai tempi pilota della Red Bull, ma nei suoi confronti non fu presa alcune penalità. Nel video, potete vedere montati in sequenza i due episodi: immagini che rendono quel che è accaduto in Canada sempre più inspiegabile.