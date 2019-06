Vlada Sedan, raptus erotico del nazionale ucraino Zinchenko: come assale la bella giornalista dopo la partita

Raptus "erotico" per Zinchenko. La stellina dell'Ucraina ha pensato bene di festeggiare la vittoria della sua Nazionale contro la Serbia nella sfida di qualificazione agli Europei 2020 baciando in diretta sul collo la bellissima giornalista della tv ucraina Vlada Sedan. Il centrocampista del Manchester City, che appare letteralmente rapito dalla inviata, la fissa a lungo e poi la abbraccia, la bacia, guarda in camera soddisfatto e se ne va. Molti telespettatori, sui social, hanno giudicato "molesto" il suo gesto, anche se Vlada non è apparsa particolarmente turbata.