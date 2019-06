Il caso per Neymar si complica: la donna che lo ha accusato di stupro, Najila Trinidade Mendes de Souza, ha raccontato la sua versione dei fatti in un'intervista trasmessa dalla tv brasiliana. La ragazza ha raccontato cosa sarebbe accaduto nel corso dell'incontro a Parigi. Ma non solo: sui social è diventato virale un video, ripreso dal cellulare della de Souza, che secondo lei proverebbe la violenza sessuale. Nelle immagini si vede una violenta colluttazione tra la ragazza (quasi certo il fatto che sia lei) e un soggetto che potrebbe in effetti essere Neymar, anche se la circostanza non è stata confermata. Secondo quanto raccontato dalla 26enne, dopo qualche carezza lei chiese a Neymar se avesse un profilattico, e alla risposta negativa avrebbe detto di non essere intenzionata ad andare oltre; ma il giocatore l'avrebbe comunque forzata a un rapporto sessuale completo, colpendola fortemente sulle natiche. Dopo pochi secondi, la donna sarebbe riuscita a liberarsi e a rifugiarsi in bagno. "Sono stata vittima di stupro e di aggressione", ha ribadito. Il video, per la precisione, sarebbe stato girato il giorno successivo al presunto stupro: nelle immagini si intravede quello che sarebbe Neymar, mentre la de Souza lo colpisce diverse volte. Quando lui le intima di smettere, lei risponde: "Ti meno, e sai perché? Perché ieri mi hai aggredito e mi hai lasciato qui da sola".

