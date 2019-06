Invasione sexy al 18esimo minuto della finale di Champions League con il Liverpool avanti per 1 a 0 sul Tottenham. La modella Kinsey Wolanski, in arte Kinsey Sue, 22 anni, si è infatti presentata in campo mezza nuda con un microcostume nero intero che non lasciava molto spazio all'immaginazione tra applaudi e fischi di apprezzamento da parte del pubblico. Gli agenti però sono intervenuti immediatamente e l'hanno porta via. La partita è stata quindi sospesa per qualche minuto.