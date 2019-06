Siamo in Spagna, dove la festa-promozione dell'Esportiu Llançà si è trasformata in un party hard, a luci rosse insomma. Il tutto dentro allo spogliatoio del club spagnolo, promosso dalla terza alla seconda divisione. Il video è stato pubblicato dai Diari Girona, e mostra alcune danzatrici ingaggiate per celebrare il risultato: vestite da catwoman, intrattengono giocatori e tecnici con mossa davvero proibite. Insomma, roba da night club più che da squadra di calcio. Immagini che hanno dato scandalo e sollevato un'aspra polemica in spagna, tanto che i vertici del Llançà hanno cercato di rimediare alla figuraccia: "Chiediamo scusa per aver ferito la sensibilità delle persone". Il club assicura che l'ingaggio delle professionista è nato come "regalo di una persona". Le immagini, come potete vedere, sono davvero forti.