A 18 anni Braut Erling Haland passa alla storia del calcio: l'attaccante della Norvegia, figlio dell'ex calciatore del Leeds e nazionale norvegese Alf-Inge, ha segnato 9 gol nel 12-0 con cui i nordici hanno travolto l'Honduras ai Mondiali Under 20 in corso in Polonia (in gara c'è anche l'Italia) Lanciato nel Molde a 17 anni dall'attuale tecnico del Manchester United Solskjaer, il giovane Haland sembra un predestinato: è già diventato il più giovane norvegese a segnare due gol in Europa, subito a segno a gennaio con la sua nuova squadra, il Red Bull Salisburgo, paragonato sempre da Solskjaer a Lukaku per stazza, dinamismo e senso del gol, l'impresa ai mondiali lo sta per lanciare nel calcio dei grandissimi. Forse, non solo per l'età.