Che tempo che fa, Selvaggia Lucarelli contro Luciana Littizzetto vestita da Amuchina: "Che pena"

Eccoci a Che tempo che fa, il programma della domenica sera condotto da Fabio Fazio su Rai 2. Si parla, ovviamente, dell'emergenza coronavirus. A parlarne anche Luciana Littizzetto, che si produce in uno sketch... rivedibile. Eccola infatti vestita da Amuchina, o meglio da "Amucona", considerate le dimensioni decisamente superiori rispetto a quelle del barattolino di disinfettante. Imbacuccata in tale travestimento, la comica torinese ha recitato uno scongiuro per scacciare l'epidemia da Covid-19. Una performance che non è piaciuta granché a Selvaggia Lucarelli, la quale ha commentato quanto visto in tv su Twitter. Un laconico cinguettio, in calce a una foto scattata allo schermo che ritraeva la Littizzetto-Amucona: "Che imbarazzo". C'è poco da aggiungere...