Pechino Express, botto di ascolti. Vincono i Wedding planner, fuori i Palermitani. E Achille Lauro corre...

Il treno di Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente continua a correre veloce. Supera i 2 milioni di spettatori con il 9,42% di share l’adventure game, prodotto da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia, che ottiene così il secondo miglior dato per una terza puntata. Un risultato eccezionale che supera quello registrato dalla puntata di debutto (in onda martedì 11 febbraio).

Il viaggio condotto da Costantino della Gherardesca avanza a gonfie vele. Nella puntata in onda ieri, martedi 25 febbraio, Il picco di share è stato pari a 15,34%, mentre il picco di ascolto è di 2.462.904 spettatori. Rai2 con Pechino Express è stata la terza rete più vista della fascia prime time.

Con oltre 260mila interazioni, #PechinoExpress si conferma il programma più commentato sui social dell’intera giornata (@NielsenItaly).

La puntata ha ottenuto un incremento sul target maschile 8-14 anni con uno share del 12,2 (+1,7 punti percentuali rispetto alla seconda puntata) mentre nel target femminile 15-24 anni lo share è stato del 19,9% (+3,6 punti percentuali rispetto alla seconda puntata). Inoltre la puntata di ieri detiene ad oggi il record dal 2012 sul totale individui 8-10 con il 12,7%.

Ottimo risultato anche per ‘Achille Lauro Express’ che ha fatto registrare il 9,34% di share pari ad oltre 1 milione 100 mila telespettatori.