Cristiano Malgioglio, video scandaloso: "Sexy prof come Edwige Fenech". Occhio alla lavagna

Cantante. Paroliere di successo. Opinionista attento. Adesso anche “sexy professoressa di geografia”: super Cristiano Malgioglio si definisce così in un nuovo video che in poco tempo, sui social, è diventato virale. La Malgy “tagga” anche Quentin Tarantino. Come mai?





Davanti alla lavagna, gessetto in mano, la sexy professoressa Malgy scrive: “Sarò un’asina svogliata, ma molto convincente in materia. Con tutta la mia per fortuna ironia vi auguro una buona Domenica”. Poi spunta pure Chiambretti. La professoressa Malgy scrive squilla lavagna il nome del conduttore de La Repubblica delle donne. Si tratta di un segnale da non sottovalutare perché dopo il suo abbandono in studio, la scorsa settimana, a Cologno Monzese cresce l’attesa sul suo possibile ritorno in trasmissione. Cosa accadrà martedì se Malgioglio do essere dare forfait a Chiambretti? Chi potrebbe sostituirlo? Sono ore di attesa.

di Francesco Fredella