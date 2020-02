Operazione rewind: Nadia Rinaldi chiama Biagio D’Anelli. Cosa accade su Tik Toc

Ricordate la scena del film Anni ‘90 in cui la Rinaldi e De Sica litigano al telefono in auto? Indimenticabile episodio. Adesso rivive si Tik Toc, la piattaforma social che fa impazzire i giovanissimi e non solo. Stesse battute, stessa scena. Stessa grinta. Tutto, però, viene girato esattamente trent’anni dopo. D’Anelli, ex gieffino sostituisce De Sica. E il risultato è sorprendente perché Biagio si scopre attore. All’improvviso. Il video su Tik toc riceve migliaia di visualizzazioni.

di Francesco Fredella