Sanremo 2020, Morgan contro Bugo: quello che forse non avevate ancora visto, in questo video

Certo, Diodato con la sua (bellissima) Fai rumore. Certo, il trionfo di Amadeus. Certo, lo share alle stelle. Certo, le frizioni Fiorello-Tiziano Ferro. Ma quello che proprio non dimenticheremo mai di questo Festival di Sanremo che si è chiuso nel weekend è l'epica rottura tra Morgan e Bugo, condita da insulti, fughe dal palco, squalifiche, conferenze stampa in parallelo, ospitate in televisione e video che sbucano da dietro le quinte. È volato di tutto, parole pesantissime e accuse ancor peggiori. E così, per chi si fosse perso qualche dettaglio, ecco questo video in cui vengono riassunti i "punti di vista" dei due artisti. Il cui linguaggio resta, come dire, colorito...

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev