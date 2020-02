Sanremo 2020, Nunzia De Giorlamo e l'appello a Franceschini e Azzolina per Paolo Palumbo

’Vi ricordate il giovane Paolo Palumbo sul palco di Sanremo tre giorni fa? Mi ha fatto commuovere ed ho lanciato un appello al ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, e lo lancio oggi anche al ministro Dario Franceschini, affinché il suo messaggio di vita possa andare in tutte le scuole!’’ Esordisce così in un post social, correlato da un video, Nunzia De Girolamo. "Oggi ho avuto l’onore e la fortuna di poterlo incontrare, ci siamo detti cose bellissime! - prosegue .- Ha una forza assurda... ascoltate anche le sue parole! Grazie Paolo, grazie per la forza che ci dai", conclude la De Girolamo.