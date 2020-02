Sanremo 2020, Amadeus: "Bugo e Morgan non canteranno neanche fuori gara"

"Al momento Bugo e Morgan non sono previsti sul palco dell'Ariston, neanche per un'esibizione fuori gara". Lo ha detto Amadeus in conferenza stampa, oggi 8 febbraio, spiegando che Bugo "ha le sue ragioni ed è andato via", quindi è molto improbabile che i due possano ricongiungersi per una eventuale esibizione al di fuori del contesto canoro nel festival di Sanremo. In ogni caso, spiega il conduttore, questo sarebbe eventualmente stato possibile "se ad andarsene fosse stato Morgan", dato che il concorrente che ha portato il pezzo in gara era ufficialmente Bugo.

"Bugo non ha potuto accettare un cambiamento del testo di quel genere.È un ragazzo di un'educazione pazzesca, una delle persone più educate che abbia mai conosciuto. La prima cosa che mi ha detto, quando ci ho parlato, è stata ti chiedo scusa. Era affranto per avermi creato un problema, sei qui alle 4 del mattino per me. È un grande artista" racconta il conduttore, che è andato a cercarlo per parlare con lui dopo la fine della puntata. Il conduttore ha poi rivelato che anche Morgan gli ha invito un messaggio dispiaciuto: "I due sono molto amici, ci può stare che in un'amicizia ci siano caratteri diversi e capiti di litigare. Io l'amicizia la rispetto, mi auguro risolvano i loro problemi".

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev