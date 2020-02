Sanremo 2020, Stefano Coletta ad Antonella Clerici: "Una bestemmia che non sia a Rai 1". Lei si commuove

Antonella Clerici si commuove durante la conferenza stampa dell'organizzazione del Festival di Sanremo: "Per me è stato un anno complicato, stare qua e sentire le tue parole e sentirmi circondata da tutto questo effetto, devo dire la verità, ne avevo proprio bisogno".

Poco prima infatti Stefano Coletta, neo direttore di Rai Uno, sempre in conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti su possibili progetti che coinvolgano la conduttrice, aveva detto: "È una bestemmia che Antonella non sia su Rai Uno da un po' di tempo". E ancora: "La ritengo una donna autorevole, Rai Uno deve tornare nei volti, nelle conduzioni, nei riferimenti delle persone che guardano all'ammiraglia nel codice di autorevolezza. Clerici è una donna autentica che non ha mai creato filtri".