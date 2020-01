Sanremo 2020, la canzone di Filippo Rovati tagliata fuori dalla kermesse

E' giovane, bravissimo e ha presentato per Sanremo un brano -"Amore Mannaro"- di una bellezza e di una originalità uniche, ma (anzi, forse proprio per questo) Filippo Rovati, "cantattore" con alle spalle la formazione delle migliori accademie italiane per la recitazione, è stato escluso dalle nuove proposte in un'edizione che ha invece portato tra i big testi come quelli di Junior Cally (che al di là delle polemiche sui contenuti scrive proprio male) e tutti i figli e nipoti dei talent. Filippo non si è arreso e proprio per la forza interpretativa e la bellezza di testo (di Alberto Foà) e musica (una ballata folk-rock composta da due giovani marchigiani) ha trovato un'etichetta disposta a scommettere su di lui e sulla canzone fino a farla uscire venerdì 31 gennaio, qualche giorno prima della kermesse festivaliera, in vendita per ora in tutti gli store digitali. Ecco il teaser che ne anticipa l'uscita.