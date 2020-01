Brad Pitt, clamoroso bacio dietro le quinte con Jennifer Aniston. E i fan sperano in un ritorno di fiamma

Brad Pitt la notte dei Sag Award, dopo la premiazione, ha rivisto la sua ex moglie Jennifer Aniston, alla quale, non ha mai smesso di volere bene. Dopo la fine del loro matrimonio causato dall'intrusione di Angelina Jolie, con la quale l'attore ha poi avuto una lunga storia d'amore, Pitt, per la gioia dei fan che non hanno mai smesso di sperare in un ritorno di fiamma con la Aniston, l'ha guardata intensamente, poi i due si sono abbracciati e baciati. La Aniston ha assistito al discorso di Brad sul palco seduta tra il pubblico mentre lui ha poi guardato lei da un monitor nel backstage. Quindi l'incontro dietro le quinte... Che ci sia davvero un ritorno di fiamma?