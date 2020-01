Non è l'arena, le anticipazioni e gli ospiti della puntata. Massimo Giletti: "Eccoci qui, la vita va avanti"

Massimo Giletti ritorna su La7 con Non è l'Arena domani domenica 12 gennaio alle 20,35. In un video postato sul profilo Twitter del programma il conduttore dà le prime anticipazioni del 2020. Tra gli ospiti della prima puntata del nuovo anno ci saranno la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, il giornalista Gad Lerner, le sorelle Napoli, Nunzia De Girolamo, Rita Dalla Chiesa e Pietrangelo Buttafuoco. "Eccoci qua, non si molla mai, la vita va avanti e non ci si può fermare", dice Giletti, alludendo probabilmente al dolore per la scomparsa di suo padre, Emilio, morto a 90 anni all'ospedale di Novara.