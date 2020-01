Storie Italiane, Eleonora Daniele e il clamoroso annuncio in diretta: "Sono incinta. La chiamerò Carlotta"

Fiocco rosa in Rai. Eleonora Daniele è in dolce attesa. La giornalista, campionessa di ascolti sulla Rete ammiraglia Rai, ha voluto chiudere la sua trasmissione mattutina Storie italiane in modo insolito. Ed ecco l’annuncio inaspettato che ha fatto alzare in piedi il pubblico in studio per applaudirla: "Sono incinta, aspetto una femminuccia. La chiamerò Carlotta".











La Daniele ha deciso di chiamare la sua prima figlia come sua nonne. A settembre scorso, la giornalista padovana ha sposato il suo storico fidanzato Giulio Tassoni. La loro famiglia sta per allargarsi.

di Francesco Fredella