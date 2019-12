Pier Silvio Berlusconi appare a sorpresa durante l’ultima puntata del 2019 di #CR4 – La Repubblica delle Donne. Il vicepresidente esecutivo e amministratore delegato del Gruppo Mediaset non va quasi mai in tv. “Guardate un po' chi c’è, vieni vieni, solo un secondo, solo un attimo, non va mai a nessun programma, adesso arriverà il malocchio su di me perché viene solo qua”, dice Chiambretti scherzando con affetto. Tra i due c'è un bellissimo rapporto. "Non va mai a nessun programma, adesso arriverà il malocchio su di me perché viene solo qua”. Ad accogliere il figlio di Silvio Berlusconi tutti gli ospiti e presenti in studio tra cui anche Alfonso Signorini che ironizza facendo il nome di Pier Silvio come concorrente del suo primo Grande Fratello Vip. “Viene al Grande Fratello Vip è uno dei concorrenti”, dice Sigorini, ma Pier Silvio sornione precisa subito: “Sono qui per gli auguri”.

