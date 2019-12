Pier Silvio Berlusconi irrompe a sorpresa in tv per gli auguri di Natale. Lo ha fatto da Piero Chiambretti in diretta tra la sorpresa di tutti. “Buon Natale a tutti davvero”, dice il presidente di Mediaset. “Grazie a tutti grazie per l’impegno”. Allora Piero Chiambretti gli domanda a bruciapelo: “Cosa dobbiamo aspettarci per il prossimo anno, dei tagli?”.

Una domanda a cui Pier Silvio non si sottrae, anzi risponde prontamente dicendo: “No! Anzi tanto prodotto, buon Natale a tutti”. Sul finale poi il figlio di Silvio Berlusconi chiede di poter dare un bacio a una sola persona tra le "ministre" del programma. La scelta di Pier Silvio ricade proprio su Iva Zanicchi a cui è legato da un profondo rapporto di stima ed amicizia. Le altre, tipo Antonella Elia e Francesca Barra, restano col cerino in mano.