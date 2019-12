Vittorio Feltri contro Greta Thunberg: "Gira per il mondo come un imbecille e non impara nulla"

Che a Vittorio Feltri, la baby-paladina green Greta Thunberg non piaccia poi così tanto non è certo un mistero. E il direttore di Libero lo dimostra anche a Stasera Italia, nella puntata di lunedì 16 dicembre in onda su Rete 4, dove alla svedesina "Persona dell'anno" secondo Time riserva un ferocissimo attacco: "Io credo che questa Greta, che sta facendo delle prediche mondiali e tutti la ascoltano, sia un fenomeno molto interessante da analizzare: significa che il pianeta è sano, ma sono cretini quelli che danno retta a Greta - picchia subito durissimo -. Se fosse mia figlia, e vorrei lo fosse, la prenderei a schiaffi per mandarla a scuola invece di andare a fare l'imbecille per tutto il mondo, dove non imparerà niente e continuerà a sentirsi un padre eterno senza essere assolutamente nulla", conclude il direttore di Libero.