Che tempo che fa, Luciana Littizzetto attacca: "Hanno scoperto che portiamo tanti soldi e pubblicità alla Rai"

Frecciatina di Luciana Littizzetto in diretta da Fabio Fazio a Che tempo che fa: "Hanno fatto conti su conti e alla fine hanno scoperto che noi costiamo la metà di tutti i programmi in prima serata", attacca la comica seduta sulla scrivania di Fazio: "Siamo contenti che questo programma porta tantissima pubblicità e soldi alla Rai", affonda sulla sentenza della Corte dei Conti che si è espressa sul programma di Rai Due.

La Corte ha archiviato l'inchiesta aperta per verificare l'ipotesi di danno erariale per il compenso incassato da Fazio: secondo i magistrati contabili, i 2.240.000 milioni per la conduzione e la produzione di Che tempo che fa sono un compenso regolare. L'avvocatura di Stato, inoltre, sottolinea che a Viale Mazzini le prestazioni artistiche non sono soggette ai tetti contributivi, e quella di Fazio rientra in tal fattispecie.