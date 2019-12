Roberto Benigni, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai due, annuncia - a modo suo - che non mancherà di partecipare al Festival di Sanremo. "Sanremo? Eccome se ci vado", dice il regista e attore protagonista del film Pinocchio di Matteo Garrone, anche lui presente nel salotto di Fazio: "Sono io che lo preparo, sono l’unica cosa sicura, Amadeus non so se verrà", scherza Benigni. Che aggiunge: "Quando mi dicono Sanremo per me è come dire Pinocchio, è una favola, è il settantesimo anniversario, è la festa degli italiani più bella, è veramente una favola! Sarà un Sanremo straordinario".