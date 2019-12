Simpatica gaffe in diretta tv di Barbara D'Urso che ieri sera durante la sua trasmissione Live - Non è la D'Urso su Canale 5 aveva organizzato un approfondimento sugli influencer dopo la frase pronunciata da Chiara Biasi durante un “cattivissimo” scherzo de Le Iene: "Io per 80.000 euro nemmeno mi alzo dal letto".

Barbara pensava di avere la Biasi in studio, ma c'era Chiara Nasti, un'altra influencer nota anche per aver partecipato a una edizione dell'Isola dei famosi. Barbara D'Urso ci ha messo però un po' a capirlo: "Sei la protagonista della settimana" ha detto a una confusa Chiara Nasti, tra lo stupore degli ospiti in studio. La Nasti non capiva. Ma la d'Urso ha afferrato poco dopo: "Non ci ho capito niente ho confuso le due Chiara". Mancava solo la Ferragni...

Ieri a tarda sera Chiara Nasti è tornata sull'argomento con una storia su Instagram: "Ma io sono una protagonista sempre. Non avevo capito un ca***, grazie. Sicuramente non si confonderanno quando dovranno fare il bonifico. Io ora che mi sono rivista, sto ridendo più di voi. Non avevo capito proprio un ca*** ma neanche durante…".