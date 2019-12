Questa volta Filippa Lagerback era seduta accanto a suo marito Daniele Bossari, non in versione valletta di Fabio Fazio, ma come intervistata dal conduttore di Che tempo che fa, su Rai due. I due hanno parlato della depressione di Bossari che ha peraltro scritto un libro autobiografico in cui racconta le sue sofferenze e il dramma dell'alcolismo. "È molto difficile stare accanto a qualcuno che sta male quando non realizzi, lo sai dopo quanto quella persona ha sofferto", ha confessato la Lagerback." Mi sono sentita in colpa per non aver capito fino in fondo. Durante tutti questi anni io invece mi sentivo piena di gioia e felicità, dicevo a lui come deve fare per raggiungere la felicità che abbiamo insieme. Poi ho capito che ognuno ha la propria chiave e la propria storia. Ci ho messo tanta pazienza e amore".