Robert De Niro si schiera a favore delle Sardine. L'attore premio Oscar ha infatti pubblicato un video sul suo profilo Twitter, di una delle loro manifestazioni e ha commentato: "Il movimento di protesta contro l'estrema destra sta crescendo in Italia. Stasera è a Treviso, una città di 85.000 abitanti". Insomma, dopo Greta Thunberg, Hollywood prende le parti delle Sardine italiane. Del resto, è nota la campagna del cinema "made in Usa" contro la destra di Donald Trump e in generale contro i sovranisti nel mondo. Lo stesso De Niro ha spesso criticato ferocemente le politiche del presidente degli Stati Uniti, ora accusato di impechment.