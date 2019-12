Giuseppe Cruciani contro Vauro a Dritto e Rovescio: "Hai mai visto un campo di concentramento in Lombardia?"

Rischio fascismo? Del tema, piuttosto risibile, si dibatte ancora nello studio di Paolo Del Debbio, a Dritto e Rovescio su Rete 4. Tema risibile anche se in molti, da sinistra, ancora sostengono che con Matteo Salvini il rischio-fascismo sia assai concreto. E tra questi, ovviamente, c'è il vignettista comunista Vauro Senesi, il quale conferma tutti i suoi "sospetti neri". Peccato che a spiegargli come stiano davvero le cose ci pensi Giuseppe Cruciani, ospite in studio, il quale spiega rivolgendosi direttamente a Vauro: "Un estremista vota un partito riconosciuto da tutti come un partito che non vuole instaurare la dittatura fascista come la Lega, non mi risulta che in Lombardia ci siano i lager - premette il conduttore de La Zanzara -. Se un signore che fino ad ora votava CasaPound o Forza Nuova, partiti al limite, vota per un partito riconosciuto dalle istituzioni, tu dovresti dire: beh, sono contento che un estremista e fascista che voleva votare Benito Mussolini ora sceglie un partito del cosiddetto arco costituzionale", conclude Cruciani. Nulla da aggiungere...