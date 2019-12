Sardine, Concita De Gregorio a Che tempo che fa: "La loro rivoluzione è quella di esserci, con gli ombrelli"

Elogio delle Sardine in diretta da Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai 2. Concita De Gregorio e il conduttore infatti si lasciano andare a una idealizzazione del movimento dei giovani che ieri - domenica 1 dicembre - hanno manifestato sotto la pioggia a Milano, riempiendo piazza Duomo (si parlava di 25mila "pesciolini" sotto la pioggia). "Non so se avrà uno sviluppo politico, se è un gesto politico, se non nel senso largo del termine ma è uno straordinario movimento fisico". "Una fisicità nell'era dell'immateriale", commenta Fazio. E di nuovo la De Gregorio: "La rivoluzione è quella di esserci di nuovo con gli occhi, con le mani, con gli ombrelli, essere di nuovo lì. E' una rivoluzione fisica. In un tempo in cui tutti gridano senza sapere cosa gridano".