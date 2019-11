L'Eredità, il disastro di Cristiano da Flavio Insinna: patchouli, agghiacciante ed esilarante

L'ultima puntata de L'Eredità condotto da Flavio Insinna su Rai uno è stata davvero esilarante e ricca di colpi di scena. Ma la scena più divertente è stata quella del primo round di Cristiano Panebianco, che peraltro aveva già partecipato al programma nel 2015, quando sopraffatto dalla domanda sull'essenza aromatica ha perso la sfida salvezza contro Roberto. La risposta era "Patchouli" ma lui evidentemente non l'aveva mai sentita in vita sua. Così ha fatto scadere il tempo dopo 50 secondi e un milione di tentativi per indovinare la parola giusta, tra le risate del pubblico che alla fine lo ha applaudito calorosamente per la performance esilarante.