Katia Follesa sconcerta Chiambretti: peli sotto le ascelle sventolati in diretta, un momento imbarazzante

"Vorrei lanciare un messaggio, donne, siate voi stesse". Katia Follesa, ospite di Piero Chiambretti a CR4, sconvolge lo studio di Rete4 togliendosi la giacca e mostrandosi in top nero. Il "problema" non è il décolleté esibito con nonchalance, figurarsi. Semmai, la "provocazione" proposta, con i folti peli sotto le ascelle.sventolati con orgoglio sotto il naso del conduttore, del pubblico in studio e di quello seduto sul divano a casa.











Finti o veri che fossero, l'obiettivo della comica resa famosa da Zelig era quello di "liberare" le donne da tabù e schemi estetici giudicati, ovviamente,"maschilisti". "Amatevi per come siete", urla la Follesa. Anche Chiambretti, però, è sembrato piuttosto perplesso e la congeda con imbarazzata freddezza.