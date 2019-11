Fuori dal Coro, Mario Giordano mette Vittorio Sgarbi sul ring: duro scontro su vitalizi e pensioni

Nella serata di martedì 26 novembre, a Fuori dal Coro su Rete 4, è andato in onda l'attesissimo faccia a faccia tra Mario Giordano e Vittorio Sgarbi, due che in tempi recenti se ne sono date, e parecchie, in televisione. Insulti, s'intenda. E per testimoniare quanto lo scontro fosse temibile, Giordano ha allestito una clamorosa scenografia: lui e Sgarbi su un ring improvvisato nello studio di Fuori dal Coro, entrambi seduti su uno sgabellino all'angolo. E il confronto ovviamente non ha deluso le aspettative. Scintille, soprattutto, quando si parlava di pensioni e vitalizi, tema contro il quale Giordano fa ormai da anni una campagna. Sgarbi, da par suo, difende il vitalizio che incassa, ma premette: "Denuncio un milione di euro all'anno. Non è che mi serva la pensione o il vitalizio". E Giordano: "È un sovrappiù". Il critico d'arte: "Sono determinati dalla legge". Giordano lo incalza: "Ma la legge l'hanno fatta i parlamentari per loro stessi". "E allora cosa deve fare uno, repsingere i denari che prende?". "No, ma deve dire che quella cosa lì è un insulto ai tanti italiani che stanno guardando". E Sgarbi conclude sornione: "Può essere...".