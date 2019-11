Rai, la gaffe della giornalista in diretta: "Alle 23 e...". Sono 14 secondi di imbarazzo: la sua faccia

Sta facendo il giro del web il video di questa (povera) giornalista del TgR Calabria, che deve chiudere l'edizione del telegiornale annunciando l'appuntamento con la successiva. La conduttrice, però, si ingarbuglia in una frase all'apparenza innocua, ma che col passare dei secondi (e degli errori) diventa uno sciogli-lingua maledetto tanto da costringerla a desistere, sconsolata. Guardate la sua faccia, al momento dello stacco della regia. Per la cronaca, la frase da pronunciare era questa: "Alle 23 e quarantacinque circa". Facile? Non se bisogna dirla in diretta. O perlomeno, non facile per lei. Piccola nota a margine: il suo nome è rimasto segreto. Pericolo scampato, anche se le auguriamo di cuore che un giorno questi 14 secondi di imbarazzo diventino un simpatico amarcord.