Sono passati venticinque anni da quando Ylenia Carrisi è scomparsa, ma Romina Power non ha mai perso la speranza di ritrovarla. E novembre è il mese di Ylenia, sparita nel nulla nel 1994, quando aveva 23 anni. "Nel cuore di una mamma la speranza non muore mai", ha detto Romina in un video trasmesso da Federica Sciarelli a Chi l'ha visto?, su Rai tre.

Durante la trasmissione sono state mostrate anche delle immagini "age progressed" realizzate dall'antropologa forense Chantal Milani. Parallelamente all'invecchiamento dei genitori, sono stati studiati dei video in cui c'è Ylenia: da qui la realizzazione delle immagini che mostrano come potrebbe essere oggi la figlia di Romina Power e Al Bano.

"In questo mese, io posto una sua fotografia ogni giorno, nel caso qualcuno la riconosca", ha detto nel suo video-appello Romina Power consapevole che "sono passati 25 anni dalla sua scomparsa, ma nel cuore di una madre la speranza non muore mai. La speranza di poterla riabbracciare".