Che tempo che fa, David Grossmann con Liliana Segre: "So cosa ha passato"

“So benissimo cos'è successo alla senatrice Liliana Segre e sono con lei con tutto il mio cuore e sono orgoglioso della dignità con la quale affronta questi insulti. L'antisemitismo è davvero l'esempio peggiore di razzismo, perché accade dappertutto. Dobbiamo chiederci perché, in un momento di turbolenza sociale, immediatamente c'è qualcuno che istiga gli altri a risollevare l'antisemitismo” così David Grossman ospite in anteprima tv da Fabio Fazio e appena uscito con il nuovo romanzo "La vita gioca con me”.

“L’antisemitismo è un fenomeno che esiste anche in luoghi dove non ci sono ebrei, gli odiatori, e l'odio è astratto, però è molto attivo e dobbiamo combatterlo con tutte le nostre forze, è una questione di ridare dignità alla società, di sapere che l'antisemitismo non è tollerato. E se non è tollerato, questa è la società dove vorrei vivere”