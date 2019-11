Vittorio Feltri a Fuori dal Coro: "Mio padre era fascista. Sapete cosa ne penso?"

Rivelazione di Vittorio Feltri, ospite di Mario Giordano a Fuori dal coro, su Rete 4: "Nella vita sono stato tante cose ma mai fascista, se qualcuno mi accusa di fascismo mente sapendo di mentire", rimarca nel corso della lunga intervista. Continua il direttore editoriale di Libero: "Mio padre era fascista ma io non mi do certo delle arie, però se mio padre era fascista era in buona compagnia, perché c'erano altri quaranta milioni di italiani che erano fascisti - ricorda il direttore -. Non mi vanto di questo, ma vengo da lì", sottolinea con orgoglio. Eppoi, conclude Vittorio Feltri, "dopo il 25 aprile tutti sono diventati anti-fascisti".