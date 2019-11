A Striscia la Notizia non guardano in faccia a nessuno, neanche alle veline. E così il temutissimo deepfake, dopo pezzi da novanta della politica come Matteo Renzi e Giuseppe Conte, colpisce duro anche Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Nella puntata in onda giovedì 7 novembre alle 20.35, saranno proprio le due veline le protagoniste della sofisticata tecnica digitale che mescola immagini reali e create ad hoc con la computer grafica.











Shaila e Mikaela dunque balleranno come sempre sul bancone del Tg satirico più famoso d'Italia, fondato e diretto dal temutissimo Antonio Ricci, ma questa volta, fanno sapere dai corridoidi Mediaset, "con una sorpresa finale"...