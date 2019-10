Live-Non è l'Arena, Alessandra Mussolini difende il neomelodico Tony Colombo e massacra Roberto Saviano

A Live-Non è la D’Urso, in onda lunedì 28 ottobre in prima serata su Canale 5, il cantante neomelodico Tony Colombo finito al centro dell’inchiesta “Camorra Entertainment” risponde alle accuse della magistratura e viene difeso da Alessandra Mussolini ospite in studio.

L'ex europarlamentare di Forza Italia ha difeso Colombo. “Sono a favore di questa musica bella, di tradizione. La camorra è ovunque, non solo nel neomelodico è negli appalti, non appena ci sono dei soldi c’è la camorra". E poi ha criticato Roberto Saviano perché "non lo sopporto".