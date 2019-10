Irruzione di Fabio Fazio nel salotto di Domenica in per il compleanno di Mara Venier. "Auguri Mara, anche se so che i primi auguri ti arrivano alle 5 del mattino", dice il conduttore di Che tempo che fa. E questi sono un po' tardivi. E' che io mi sveglio dopo di te". Poi una domanda ovvia: "Ma perché ti svegli alle 5 del mattino, ma perché non ti giri dall'altra parte e dormi ancora? Comunque, tanti auguri e un abbraccio". La Venier, molto sorpresa per il messaggio arrivato inaspettato in studio, risponde a Fazio: "Ma grazie davvero Fabio, io mi sveglio prestissimo e non riesco ad addormentarmi più". E conclude, "sono veramente commossa da tutti questi messaggi d'affetto".