Otto e mezzo, Lilli Gruber prende la parola: "Troppo testosterone...", sparata femminista. E Giuli la corregge

Sparata femminista di Lilli Gruber a Otto e mezzo. In collegamento con lo studio c'è Agnese Pini, giovanissimo direttore della Nazione. Un caso quasi unico per età e sesso, e la Gruber ne approfitta per lamentarsi: "Troppo ego e testoterone maschile, noi donne siamo poco presenti nelle stanze dei bottoni".











Il riferimento è al giornalismo, e forse anche alla politica guardando al governo giallorosso (e prima ancora a quello gialloverde) dove il contingente femminile è piuttosto deludente. Ma in studio con la Gruber c'è anche Alessandro Giuli, editorialista di Libero e del Tempo, che con ironia fa sommessamente notare un dettaglio: "Siete maggioranza nei talk show televisivi".