Elisa Isoardi ha spiato il telefonino di Salvini: "Cos'ho trovato". Scenata di gelosia e cellulare spaccato

"Se con Matteo Salvini siamo rimasti amici? Sì sì, i nostri rapporti sono rimasti civili e cordiali. Se l'altro giorno quando non è stato bene gli ho scritto? Certo, ci mancherebbe". Elisa Isoardi, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha parlato a lungo della relazione con il suo ex fidanzato, il leader della Lega.











"La mia vita è come prima: ho sempre fatto quel che dovevo fare, ho sempre lavorato. Le storie finiscono e si va avanti, non è un problema". Quando stavano insieme, è capitato che la Isoardi spiasse il telefono del Capitano: "Beh si, conoscevo la sua password ma lui non lo sapeva". Nello smartphone del leghista "ho trovato quel che dovevo trovare e ho fatto le scenate che dovevo fare, come fanno tutte le coppie e come fanno le donne gelose". E lui? "Calmo...". Lei, meno: ha anche spaccato qualcosa, perché "a me quando vengono i cinque minuti...".