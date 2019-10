Elisa Isoardi a Un giorno da pecora, il colpo basso a Salvini in diretta: ferro da stiro e mojito

Una camicia stirata e un mojito. Elisa Isoardi, ospite di Un giorno da pecora su Rai Radio1, gioca con il suo passato di ex fidanzata di Matteo Salvini e, sfidata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari arriva addirittura a "seguire" su Instagram Luigi Di Maio, Giuseppe Conte e Nicola Zingaretti, i grandi nemici del leader della Lega.

Intervista piuttosto privata e piccante. Meglio il cibo o il sesso? "Non sono cose paritetiche e non si possono mettere sullo stesso piano", glissa la conduttrice della Prova del cuoco, che in studio scherza con camicia bianca e ferro da stiro (come nella celebre foto del venerdì sera con Salvini) e con un mojito in mano, stile Papeete. "Mi piace, ma da prima però", spiega la Isoardi a proposito del cocktail.