Fuori dal Coro, l'imitazione di Ubaldo Pantani di Mario Giordano: urla, mugola e abbaia

"Dov'è la verità? Eh? Dove è?". E la cerca per terra, in studio. Ovviamente urlando, abbaiando, mugulando. La parodia di Mario Giordano fatta a Quelli che il calcio da Ubaldo Pantani supera ogni confine di comicità. E' perfetta ed esilarante.

Il comico toscano, grande talento forse sottovalutato, propone la versione di Mario Giordano che il pubblico ha imparato a conoscere (e amare) a Fuori dal coro, folkloristica trasmissione di Rete4 che definire di informazione è riduttivo e forse anche un po' offensivo. E' un one man show del giornalista che grida, urla, piagnucola, addirittura fa i versetti, talmente è arrabbiato per le piccole grandi giustizie italiane. Nella parodia, Ubaldo Pantani non è meno posseduto. Tanto che dal pubblico gli dicono: "Si calmi".