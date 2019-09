Vieni da Me, Giovanni Minoli: "Mia madre una nazista, mi chiamava con un campanello. Nemmeno la Rai..."

Si confessa nel salotto di Caterina Balivo a Vieni da me su Rai1 Giovanni Minoli, ex direttore di Rai2 e Rai3: "Io ho 8 fratelli: siamo 7 maschi e una femmina. Mia madre era una nazista sostanzialmente, innamorata di suo marito e basta. Una moglie, non era una madre". Una rivelazione dolorosa quella di Minoli: "Non ci chiamava per nome, suonava un campanello. Un suono per il primo figlio, due per il secondo e così via. Ho ricevuto un'educazione molto severa, ma va bene così. Mi ha aiutato a non avere paura di niente. Neanche la Rai è stata peggio". Minoli, rivela ItaliaOggi, torna in Rai con un programma su RadioRai1 (dal lunedì al venerdì alle 17) intitolato Il Mix delle 5.