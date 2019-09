"Scalfarotto non andare via, senza i tuoi capricci che farei...". Fabio Fazio, con una copia de La Repubblica in mano, intona una sua personalissima e sinistra parodia della famosa canzone di Claudio Baglioni. Il video è stato poi pubblicato in un post sul profilo Twitter di Che tempo che fa, che andrà in onda per questa nuova stagione su Rai due. Il conduttore prende in giro Ivan Scalfarotto che ha seguito Matteo Renzi nella scelta di uscire dal Partito democratico.