"Ho detto che Luca Marinelli non avrebbe vinto il premio a Venezia se fosse stato di destra. Non ho detto che ha vinto perché di sinistra, non sto sminuendo la bravura di Marinelli". Claudio Borghi, ospite di Serena Bortone ad Agorà su Raitre, spiega che secondo lui "se fosse stato un attore di destra non avrebbe vinto, seppur bravissimo". Marinelli durante la premiazione con la coppa Volpi a Venezia come miglior attore aveva concluso il suo discorso in cui aveva ricordato il lavoro delle Ong che salvano le vite degli immigrati con questa frase: "Viva l'umanità e viva l'amore".