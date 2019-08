"Mai visto un film così brutto". Daniela Santanchè sbarca alla Mostra del Cinema di Venezia e il suo commento sul governo nascente formato da Pd e M5s, l'inciucio giallorosso, è decisamente in tema. Al di là dei riferimenti cinefili, la pasionaria di Fratelli d'Italia stupisce ancora una volta paparazzi e appassionati presenti all'inaugurazione della 76esima Mostra internazionale sfoggiando in Laguna un vero look da diva hollywoodiana anni Sessanta: vestito attillatissimo e zebrato, molto sensuale, scampanato sugli avambracci, che lascia tutti a bocca aperta. Per restare sul grande schermo: si spinge là "dove osano le aquile". Anzi, solo le Santanchè.



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev