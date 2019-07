"Il mio povero studio", scrive Enrico Mentana su Instagram. Il direttore del tg di La7 ha condiviso un video dove si vedono i soccorsi dopo l'incidente in diretta lunedì 22 luglio. Mentana ha da poco snocciolato i dati del sondaggio: "Scusate l' inquadratura di fortuna, ma stava andando a fuoco lo studio". Poi la verità: un incendio in studio, nei locali di via Umberto Novaro, a Roma. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno verificato la natura dell' incendio e valutato i danni.

Dopo circa dieci minuti di pubblicità il tg si è concluso negli studi di In onda: "Siamo scesi di tre piani in questo studio perché lo studio era fuori uso. Ci vediamo domani sera fiamme permettendo".