Un Mario Giordano semplicemente incontenibile quello andato in onda a Fuori dal Coro, in prima serata su Rete 4. Si parla delle magagne e degli scandali che si annidano nel commercio di rifiuti. E il conduttore inizia afferrando la telecamera, scuotendola, per poi gridare qualcosa di incomprensibile. Dunque l'intemerata: "Vuol dire che non fanno niente! Col commercio dei rifiuti si guadagna più che a commerciare in cocaina, si avvelenano le persone, si prosciugano le vostre tasche e non si rischia una beata mazza. Riprendi me non i rifiuti, una beata mazza!". Finita? Non proprio. Alla fine, sventolando un saccone di rifiuti, Giordano urla: "Una beata mazza! Una beata mazza!". Tripudio in studio.