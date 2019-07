Anche il rapper J-Ax è intervenuto a sostegno di Carola Rackete, la comandante della Sea Watch 3. lanciandosi in citazioni di Sant'Agostino, Madre Teresa di Calcutta, Martin Luther King e Gandhi. Il cantante ha addirittura interrotto il suo concerto di Bologna per sottolineare la motivazione sul perché ha postato sui social #iostoconcarola. "Secondo me salvare 40 persone dall'affogare in mare e portarle in salvo, a costo della propria libertà, significa affrontare una di quelle ingiustizie fottendosene delle conseguenze e di cosa ne pensano i commentatori sui social".

Poi ancora: "Ora stiamo vivendo un'ingiustizia, è arrivato il momento di intervenire. Che c***o vuol dire violare le leggi italiane?". E fa il pugno duro a Matteo Salvini. "Per inciso, Martin Luther King è stato arrestato 30 volte. Non fatevi fott*** da questi st****i che hanno nascosto il Rolex sotto la felpa. Non sono il popolo, e non lo rappresentano. Lo sapete che quello che hanno fatto i nazisti in Germania era legale e quindi era giusto?". Insomma, il buonismo ha colpito anche il rapper che guadagna milioni, ma fa la morale.