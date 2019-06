"Per una sera, di migranti ne parleranno il medico legale, il fotografo, Massimo Sestini, celebre per lo scatto dei migranti che vedono la salvezza, i pescatori tunisini che trovano impigliati nelle reti i loro corpi senza vita: coloro che li incontrano sulla loro strada". Gad Lerner annuncia così il tema della nuova puntata de L'Approdo, in onda il primo luglio su Raitre, alle 23,55. Il giornalista quindi parlerà ancora della questione degli immigrati, dopo i casi della Sea Watch e della Open Arms, sempre nella solita salsa buonista.